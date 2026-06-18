お笑いコンビくりぃむしちゅーの有田哲平が、マユリカ中谷のパンチラ芸に強烈なダメだしをした。【映像】古すぎる大パンチラ芸6月15日、テレビ朝日系バラエティー番組『くりぃむナンタラ』が放送された。この日はMCを務めるくりぃむしちゅー・有田哲平、上田晋也のほか、ゲストとして田中樹（SixTONES）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、関口メンディー、中谷（マユリカ）赤木裕（たくろう）が登場した。番組では、ミニスカート