署名された覚書について、アメリカ国内ではどのように受け止められているのでしょうか。ワシントンから中継です。トランプ大統領はこれまでイランへの軍事作戦を行った理由について、「核兵器を決して保有させないためだ」と繰り返し強調してきました。しかし、今回の合意では、焦点の核兵器開発をめぐる課題が先送りされただけではなく、イランが得られる経済的メリットが際立つかたちになっています。イランは合意によって、石油