◇W杯北中米大会1次リーグK組コロンビアーウズベキスタン（2026年6月17日メキシコシティ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦が17日（日本時間18日）に行われ、コロンビア（FIFAランク13位）がウズベキスタン（同50位）と対戦した。コロンビアは2大会ぶり7度目の出場。14年ブラジル大会で6得点を挙げ得点王に輝き、史上最高成績のベスト8へ導いた34歳のキャプテン、MFハメス・ロドリゲスらが先発した