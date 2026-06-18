日経平均株価はけさも大幅に値上がりし、初めて7万1000円を突破しました。連日、最高値を更新する株価に、ある投資家は「ついていくのを躊躇するスピードだが、買い遅れの恐怖の方が強い」と複雑です。けさ、日経平均株価は一時、1400円以上値上がりし、取引時間中で初めて7万1000円台を突破しました。きのうのニューヨーク市場で半導体関連株が上昇したことから、東京でもソフトバンクグループや東京エレクトロンなどのAI・半導体