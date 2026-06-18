弁護士資格を持たない事務員らに自己の弁護士名義を貸して法律事務を行わせたとして、弁護士法違反の罪に問われた元衆議院議員の今野智博被告の裁判で、東京地裁は18日、本件において弁護士法72条の名義貸しが成立するとして、今野被告に懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。 この裁判は、今野被告が依頼者から詐欺被害案件の事件を受任するにあたり、今野被告自身が依頼者と直接面談などを行わず、事務員らに依頼