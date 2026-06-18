きょうの富山県内は、朝からよく晴れています。すでに気温が30度を超える真夏日のところもあります。県内は、晴れて気温が上がっています。午前11時10分までの最高気温は、富山市で30.1度の真夏日となったほか、氷見市で29.6度など、すべての観測地点で気温が25度を超える夏日になりました。富山市の富山港線・蓮町駅の周辺では、線路沿いに紫や青のアジサイが咲いていて、電車の中からも初夏の彩りが感じられました。日中の予想最