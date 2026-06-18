◇ナ・リーグカブス8−6ロッキーズ（2026年6月17日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのロッキーズ戦に「3番・DH」で先発出場。3打数2安打1打点でチームの勝利に貢献した。初回の第1打席は四球で出塁、5−0で迎えた2回1死一塁の第2打席は左翼線に適時二塁打を放った。4回の第3打席も右前打で2試合続けてマルチ安打をマーク。7回の第4打席は見逃し三振だった。チームは2回に鈴木の適