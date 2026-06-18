石碑「平和の礎」に刻銘板を設置する作業員＝18日午前、沖縄県糸満市摩文仁の平和祈念公園沖縄県は18日、太平洋戦争末期の沖縄戦などの犠牲者名を刻んだ平和祈念公園（糸満市摩文仁）の石碑「平和の礎」に、新たに判明した95人の名前を記した刻銘板を、追加で取り付けた。取り付け後の総数は24万2659人。作業員5人がロープで縛った刻銘板を重機で持ち上げるなどして慎重に取り付けた。県の平和・地域外交推進課の阿波連貴夫班