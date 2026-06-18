アメリカの退役軍人などになりすまし現金をだまし取ったとして、詐欺グループの受け子の女が逮捕されました。逮捕された池沢敦美容疑者は去年、アメリカの退役軍人や輸送業者になりすまし、神奈川県鎌倉市に住む女性から現金184万円をだましとった疑いがもたれています。池沢容疑者は詐欺グループの受け子とみられ、女性に現金を4回にわけて書留で郵送させたということです。警察は、この詐欺グループが、アメリカの退役軍人などを