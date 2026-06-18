きょう未明、黒部市にある清掃センターで火が出て、プラスチックごみなどを焼きました。警察は、ごみに混じっていたリチウムイオンバッテリーが発火したとみています。警察によりますと、きょう午前0時頃、黒部市宮沢の新川広域圏事務組合宮沢清掃センターに設置してある火災報知器が作動した、と警備会社から消防に通報がありました。火は、およそ1時間後に消し止められました。火が出たのは、ビニールプ