俳優の清水尚弥（31）が18日、Xを更新。初めてだという禁煙について報告した。清水は16日の投稿で、タバコの箱を手にした写真をアップし「今この瞬間を持って禁煙を始めます」と宣言。「理由はずっと大好きな加藤純一さんが禁煙を始めたからです」とゲーム実況者の名前をあげて説明し「1◯年間ありがとうタバコ。お世話になりました」とつづっていた。しかし翌17日には「禁煙2日目。普通にタバコ吸いたいです」と吐露。そして今回