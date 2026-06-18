【FIFAワールドカップ2026】ガーナ代表 1ー0 パナマ代表（日本時間6月18日／トロント・スタジアム）【映像】衝撃カウンター→劇的決勝弾（実際の様子）試合終了間際にダイナミックなカウンターから劇的な決勝点が生まれた。約60mを駆け上がったボランチの飛び出しに、ファンがドン引きしている。日本時間6月18日にFIFAワールドカップ2026のグループLの第1節が行われ、ガーナがパナマと対戦。一進一退の攻防が続く中で、スコア