北海道・知床半島沖で26人が死亡・行方不明になった観光船の沈没事故の裁判。運航会社の社長に言い渡されたのは禁錮5年の実刑判決でした。【写真を見る】船上プロポーズを計画 用意していたペンダント「予見できた」社長に禁錮5年 知床・観光船沈没事故報道陣に一礼し、裁判所へと入った桂田精一被告（62）。2022年4月、北海道の知床半島沖で 観光船「KAZU I（カズワン）」が沈没し、乗客乗員20人が死亡、今も6人が