お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が、17日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。SNSで寄せられた一部の声に不快感をあらわにした。山里は12日に都内で開催された「タイタンライブ」に8年ぶり出席。相方のしずちゃんと漫才を披露した。エンディングでは爆笑問田の太田光（61）が山里のトレードマークの赤メガネを強奪して観客に投げ込んでいた。この一連の写真がネット