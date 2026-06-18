5月20日、第69回ARISTA山星屋プロス会(プロス会)で猪忠孝社長は、直近の菓子市場について、全日本菓子協会や外部データを引き「数量のマイナスを価格で補うという構造が一層鮮明になっている」と述べ、きめ細かな価格設定が今後一層重要になるとの見方を示す。数量を大きく落としたカテゴリとしては、チョコレートとスナックを挙げ「いずれも原材料価格の急騰や原料不足に伴う販促抑制が主因」と分析する。猪忠孝社長チョコ