元AKB48メンバーでタレントの柏木由紀が6月15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。5年ぶりのソロ曲「シアワセ記念日」のリリースイベントに密着する動画を公開した。 （関連：【画像あり】ふわふわとしたピンク色のドレスに身を包んだ柏木由紀） 6月7日、ラゾーナ川崎プラザで行われた同イベント。動画は当日の13時、控え室でお弁当を食べる柏木の姿からスタートした。「今日、梅雨入りしたんだけど