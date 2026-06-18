2026年度後期のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』に日向亘、伊東蒼、藤原大祐が出演することが決定した。 参考：朝ドラが求めるヒロイン像に変化？髙石あかり、見上愛、河合優実らが示す“新時代” 本作は、明治、大正、昭和を駆け抜け自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。主演を石橋静河が務め、珠の父・葉野清治役を渡部篤郎、珠の継母・葉野リョウ役を国仲涼子が演じる。 明治30年（1897年）、