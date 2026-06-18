Geminiを搭載した新しい『Google Home スピーカー』の予約販売が開始された。Googleストア価格は16,800円（税込）で、発売日は6月25日。 （参考：【画像】Geminiを搭載して新しくなった『Google Home スピーカー』） 本製品は、Gemini向けに開発された初のオーディオデバイスとなる。高度な自然言語理解と推論能力を備えた新しい音声アシスタント「Gemini for Home」を搭載しており、決まった