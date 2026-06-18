名古屋市の中川運河沿いにホテルやレストラン・スポーツ施設が一体となった、新しい複合施設が18日にオープンしました。 【写真を見る】名古屋に｢NAKAGAWA CANAL DOORS｣オープン！ ホテル･レストラン･スポーツ施設も整備 中川運河沿い 名古屋駅に近い中川運河の一番北側にオープンした「NAKAGAWA CANAL DOORS」は、ホテルやレストランのほかアメリカ発祥のスポーツ「ピックルボール」