KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは、オンライン専用料金プラン「povo2.0」において、新規登録者を対象としたキャンペーンを6月19日より開始する。 24時間データ使い放題を10回分プレゼント 今回のキャンペーンは、期間中にpovo2.0へ新規登録し、SIMの有効化を完了したユーザー全員を対象に、「データ使い放題（24時間）」のプロモコード10回分をプレゼントする