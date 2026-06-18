山口県平生町のコンビニエンスストアの店員が特殊詐欺による被害を未然に防いだとしてこのほど警察から感謝状が贈られました。柳井警察署から感謝状が贈られたのはセブンイレブン山口平生店のアルバイト店員石田 篤之進さん19歳です。5月10日、店を訪れた70代の男性が「電子マネーカード1000円分 を購入したいが、購入方法がわからない」とレジで応対した石田さんに話したということです。さらに、男性が電子マネ}