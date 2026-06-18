スキージャンプ・北海道下川町出身の伊藤有希選手が、引退を決めた理由を初めてＳＴＶのカメラの前で語りました。そして、成長を見守ってきた葛西紀明選手の心境とはー沖縄県宮古島市。早朝の砂浜を走る「いつもの光景」。毎年恒例のこの景色も２０２６年が最後になります。 下川町出身・スキージャンプの伊藤有希選手。５月、２０２７年３月をもって現役を引退することを発表しました。（伊藤有希選手）「