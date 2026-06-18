山口労働局によりますと4月の有効求人倍率は1.32倍で前の月に比べて0.01ポイント上昇しました。山口労働局の発表によりますと4月の有効求職者数は1万9466人で前の月より0.3％減少、有効求人数は2万5675人で前の月よりわずかに減少しました。これで有効求人倍率は1.32倍で前の月に比べて0.01ポイント上昇しました2か月ぶりの上昇となります。産業別にみると、前の年の同じ月と比べて新規求人数が生活関連サービス業、娯楽業で