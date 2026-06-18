一昨年、鹿児島市の認定こども園で、園児の首をカッターナイフで切りつけたなどとして、殺人未遂などの罪に問われている、元保育士の女の初公判が開かれ、女は起訴内容を一部否認しました。殺人未遂と傷害の罪に問われているのは、南九州市の元保育士、笹山なつき被告（23）です。起訴状などによりますと、笹山被告は一昨年6月、勤務していた鹿児島市の認定こども園で、当時2歳の男の子の首をカッターナイフで切