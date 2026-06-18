元オランダ代表の名手として世界的に知られているファン・デルファールト氏(C)Getty Images不必要だった“失言”を謝罪した。現地時間6月17日、元オランダ代表MFのラファエル・ファン・デルファールト氏は、今月14日に行われた日本代表と母国代表の北中米ワールドカップ（W杯）初戦後に、自らが発した“不適切な分析”について言及。「誰かを侮辱したり、傷つけたり、差別したりする意図は決してなかった」と釈明した。【動画