梅雨になると「朝起きたら顔がパンパン」「フェイスラインがぼやける」と感じる方が増えてきます。この時期特有のむくみには、気候の変化が大きく関係しています。【関連記事】「なんとなく体がだるい…」今こそ気を付けたい！季節の変わり目に陥りやすい「寒暖差疲労」を乗り切るには梅雨は湿度が高く気圧の変化も頻繁に起こります。気圧が低下すると体内の水分代謝がスムーズに行われにくくなり、余分な水分が溜まりやすくなり