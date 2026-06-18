18日朝、加賀市の北陸自動車道下り線で路側帯を走るクマの目撃情報がありました。NEXCO中日本や警察などが周辺を確認しましたが、クマは発見されませんでした。警察によりますと18日午前8時ごろ、加賀市大聖寺下福田町（しもふくだまち）の北陸自動車道の下り線で、高速道路を通行していた人から「路側帯をクマが金沢方面に走っていった」と通報がありました。クマは体長1．5メートルほどの成獣とみられています。NEXCO中日本が高