日本発グローバルグループ「&TEAM」のFUMAとJOが、あす19日にオープンする「シュウウエムラ 表参道ヒルズ本店 shu:ARTstage」を訪れた。【全身ショット】スタイル抜群！&TEAM・MAKI日本発のメイクアップアーティストブランド「シュウウエムラ」は1983年6月19日、表参道に「ビューティブティック1号店」を誕生させた。2026年6月19日、ブランドのDNAが息づく表参道に、そのレガシーを受け継いだシュウウエムラの新たなビ