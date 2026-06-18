日本マクドナルドは、6月22日から7月3日までの12日間限定で、サイドメニュー「マックフライポテト」のM・Lサイズを、特別価格250円で販売する。【画像】販売中！サッカーボールのようなバンズ！『VIVA！ワールドマック』全8種「トクニナルド」キャンペーンの第4弾。通常価格は、Mサイズが350円〜。Lサイズが400円〜。最大150円が“おトク”となる。「マックフライポテト」は、今年創業55周年を迎えるマクドナルドの中でも、