滋賀県東近江市内で、高級乗用車のランドクルーザー２台が相次いで盗まれる事件がありました。警察は同一犯の可能性もあるとみて、連続窃盗事件として捜査しています。 警察によりますと、今月17日午後10時ごろから18日午前8時ごろまでの間に、東近江市内の民家の駐車場2か所で、それぞれ駐車されていたランドクルーザー2台が盗まれました。 盗まれた2台はそれぞれ別の男性が所有していて、1台は時価約1