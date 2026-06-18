国民民主党の玉木雄一郎代表は18日、高市早苗首相が国民民主を念頭に置いた連立政権の枠組み拡大に含みを持たせたことについて「一つ一つの政策を取り扱う中で信頼関係を高め、何ができるか連携の在り方を考えたい」と記者団に述べた。