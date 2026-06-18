第７５回全日本大学野球選手権記念大会は、慶應義塾大学との伝統校対決を制した関西大学の５４年ぶり優勝で幕を閉じました。 ７月に台湾で開催される「ワールドカレッジベースボール チャンピオンシップ」を前に、６月２０日からは侍ジャパン大学日本代表の選考合宿が行われます。 この合宿に参加する４２人については既に発表されていますが、全日本大学野球連盟は１３日、追加の召集選手８人を発