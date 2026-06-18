東京地裁英語検定試験「TOEIC」を替え玉受験するよう勧誘したとして、有印私文書偽造・同行使の罪に問われた中国籍の会社員李照北被告（31）に東京地裁（高橋明宏裁判官）は18日、懲役3年、執行猶予4年（求刑懲役3年6月）の判決を言い渡した。起訴状によると、氏名不詳者らと共謀して昨年1〜3月、東京都新宿区などの会場で計5回、受験票や解答用紙に別人の氏名を署名し、不正受験したとしている。被告はリクルーター役とされる