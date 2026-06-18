ストーカー規正法違反の検挙数が過去最多となる中、ストーカー行為をした人が医療機関を受診する割合は低いままです。そこで警視庁は、心理師がカウンセリングや受診を促すことを可能にする新対策をスタート。民間による加害者支援の様子を取材しました。そこで今回の#みんなのギモンでは、「ストーカー再犯防止へ新対策は？」をテーマに解説します。■新対策の背景にストーカー件数の増加瀧口麻衣アナウンサー「16日、警視庁が