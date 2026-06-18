ロッキーズは１７日（日本時間１８日）、菅野智之投手（３６）の次回登板が２０日（同２１日）の本拠地・パイレーツ戦になることを発表した。メジャー２年目でロッキーズ加入１年目の菅野は今季、ここまで１４試合に登板して７勝４敗、防御率４・７９。前回登板の１４日（同１５日）にラスベガスで開催されたアスレチックス戦では、５回９７球で９安打を浴び、メジャー移籍後ワーストの８失点だったが、球団新記録となる２３得