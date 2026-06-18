◆米大リーグカブス８―６ロッキーズ（１７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が本拠地・ロッキーズ戦に「３番・ＤＨ」でスタメン出場し、２回にもう少しで１１号２ランかと思える特大のタイムリー二塁打を放った。３打数２安打１打点１四球で２試合連続マルチ安打として打率を５月２０日以来の２割６分１厘に引き上げた。第１打席四球。第２打席は５点を先取した２回１死一塁で左