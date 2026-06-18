◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組ウズベキスタン―コロンビア（１７日、メキシコシティー競技場）２大会ぶり６度目の出場でＦＩＦＡランク１３位のコロンビアは、同５０位で初出場のウズベキスタンと対戦。前半４０分、ディアス（バイエルン）のゴール前への浮き球を、ＤＦ裏へと抜け出したムニョス（クリスタルパレス）が巧みに右足で合わせて先制した。コロンビアは過去３度決勝トーナメントに進出（９０、１４、１８