元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が18日までにXを更新。電車内で乗り合わせた外国人観光客のマナー違反行為についてつづった。中川は「ラッシュで混雑している電車に、信じられないくらい大声でおしゃべりしてる観光客が乗ってきたことで、車両内にはイライラが充満していて今にも誰かが怒り出しそう」と遭遇した場面について書き出し、「暗黙の了解で成り立ってるルールって海外の方はわからないから仕方ないねと思いつつ