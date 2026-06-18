お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が17日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。オードリー若林正恭の初小説「青天」が「第175回芥川賞、直木賞」（日本文学振興会主催）の「直木賞」候補にノミネートされたことに嫉妬した。山里は若林とお笑いユニット「たりないふたり」を結成するなど親交が深い。その山里が若林に嫉妬。「審査員って誰なんだろうねって聞いたら、浅