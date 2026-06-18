石川県輪島市の工事現場で17日、60代の男性作業員が鉄板の下敷きとなり、死亡する事故がありました。現場では、地すべり対策の工事が行われていたということです。事故があったのは、石川県輪島市門前町鹿磯の工事現場です。17日午前10時すぎ、「トラックの積み荷が崩れて人が下敷きになった」と、付近の人から消防に通報がありました。 この事故で60代の男性作業員が病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。