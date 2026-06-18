看護師になるには、看護師の国家試験に合格する必要があります。国家試験の受験資格を得るまでのルートは1つではなく、高校卒業後に専門学校へ通ったり、4年制大学に通ったりなど、複数の方法があります。 しかし学歴によって収入に差が生まれることがあるため、看護師を目指している学生にとって、進学先を迷うことがあるかもしれません。 本記事では、学歴別の収入差の例をご紹介します。また看護師として収