“アジサイ寺”として知られる金沢市の本興寺で今年もアジサイが見頃を迎え、訪れた人の目を楽しませています。本興寺には、境内や参道などに約3000株のアジサイが植えられていて、現在、6分から7分咲き程度になっています。寺によりますと、今年は気温が高い日が続いたことなどから、例年より1週間ほど早く見頃を迎えているということです。 訪れた人は、新緑に映える色とりどりの花を写真に収めるなどして楽しんでいました