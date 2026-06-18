【レインボー★パラソルコレクション】 10月8日 発売予定 価格：5,280円 プレイ人数：1～2人（※「パラソルスター」のみ2人プレイ可能） タイトーは、Nintendo Switch用アクション「レインボー★パラソルコレクション」を10月8日に発売する。価格は5,280円。 本商品は、「レインボーアイランドCS」、「パラソルスター