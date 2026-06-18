6月17日、川崎競馬場で行われた交流重賞・関東オークス（Jpn2・3歳牝・ダ2100m）は、岩田望来騎乗の2番人気、ペンダントが鮮やかに抜け出して重賞初制覇を飾った。1番人気に支持されたタマモフリージアは勝負どころの手応えが怪しく、直線では伸びきれなかった。【レース動画】1番人気タマモフリージア伸び切れず…関東オークス関東オークス、レース後ジョッキーコメント1着ペンダント岩田望来騎手「すごくリズムよく運べまし