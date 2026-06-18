ボーイズグループAB6IXのチョン・ウンが、所属事務所BRANDNEWミュージックとの縁を繋いでいく。6月18日、BRANDNEWミュージックは、公式コメントを通じて「AB6IXのリーダーであり最年長のチョン・ウンと再契約を締結した」として、「長い間築いてきた深い信頼と愛情をもとに、新しい旅を続けていくことになった」と発表した。【写真】“魔の7年ジンクス”で解散したK-POPグループたち事務所は、「音楽へのチョン・ウンの真摯さと情