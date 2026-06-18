「彼と一緒に仕事をしたことがある」元日本代表監督のハビエル・アギーレが、母国を率いて韓国と激突する。【写真】W杯の華！韓国の“応援美女”6月19日（日本時間）、メキシコ・グアダラハラでは北中米W杯のグループA第2戦、韓国対メキシコの一戦が開催される。韓国は初戦でチェコに2-1の逆転勝利を収めた。一方、開催国のメキシコは南アフリカを2-0で下しており、グループ首位対決となる重要な一戦だ。試合前日の18日、メキシコ