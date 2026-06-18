Red Velvetのジョイが、さらにスリムになった近況で注目を集めた。ジョイは6月17日、自身のSNSを通じて複数の写真を公開し、ファンと交流した。【写真】ジョイ、“ほっそり”した近況公開された写真でジョイは、爽やかなショートボブヘアで新たな魅力を披露。さらに、体にフィットしたトップスとボトムスを合わせ、無駄のないスリムなスタイルで視線を集めた。特に、自然なポーズと明るい笑顔で持ち前の愛らしい雰囲気を演出し、フ