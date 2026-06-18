UNIS（ユニス）が、デビュー後初となる日本でのミニアルバム発売を決定し、本格的なグローバル展開に乗り出す。6月18日、所属事務所F&Fエンターテインメントによると、UNISは7月31日に日本1stミニアルバムをリリースし、カムバック活動をスタートさせる。【写真】UNISの日本人メンバー、公演中に失神今回の新作は、UNISが日本で初めて正式にリリースするミニアルバムという点で特別な意味を持つ。（画像＝F&Fエンターテイ