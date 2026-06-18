Netflixオリジナルドラマ『トングン―呪いの宮―』がベールを脱いだ。去る6月17日、Netflixコリアは新ドラマ『トングン―呪いの宮―』のティザーポスターと予告編を公開した。【写真】ナム・ジュヒョク、鍛え上げられた二の腕同作は、霊界に入る能力を持つクチョン（演者ナム・ジュヒョク）と、秘密を持つ宮女センガン（演者ノ・ユンソ）が、王（演者チョ・スンウ）から呼び出されて宮殿に宿る呪いを暴く物語だ。公開されたティザ