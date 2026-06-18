「日本の誇る醸造･発酵の技術を世界に普及していく、夢のある機械」と評価されたのが、フジワラテクノアートの「小型通気式個体培養装置」だ。「第5回FOOMA アワード2026経済産業省製造産業局長賞」の最優秀賞を受賞した際、後藤芳一審査委員長はそのように期待を寄せた。同社は創業以来、しょうゆ、みそ、清酒、焼酎などの醸造分野で培ってきた技術を基盤に、固体培養、液体培養、原料処理、プラントエンジニアリングを組み合わせ